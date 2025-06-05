Трамп разочаровался в Маске

Трамп заявил о разочаровании Маском из-за его реакции на законопроект президента

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании американским предпринимателем Илоном Маском после его слов о «большом, красивом» законопроекте. Его высказывание прозвучало в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую транслировал Белый дом.

«Я очень разочарован в Илоне, я во многом ему помогал», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Маск знал о содержимом этого законопроекта лучше, чем кто-либо другой, а претензии к нему у миллиардера возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей.

Ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». Позже предприниматель негативно высказался о проекте госбюджета США и призвал конгрессменов не голосовать за него.