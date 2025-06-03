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23:11, 3 июня 2025Мир

Маск назвал мерзостью «большой и красивый» законопроект Трампа

Маск резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X резко раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».

«Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — заявил Маск.

Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект президента Дональда Трампа по внутренней политике 22 мая. Обсуждение законопроекта шло несколько недель и вызвало бурные обсуждения внутри Республиканской партии.

Пакет мер предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям. С помощью этого законопроекта Трамп сможет выполнить два предвыборных обещания: отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу.

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