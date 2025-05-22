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14:57, 22 мая 2025Мир

Трамп одержал крупную политическую победу

NBC: Палата представителей приняла законопроект Трампа по внутренней политике
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект президента Дональда Трампа по внутренней политике. Об этом сообщает NBC News.

«В четверг утром Палата представителей с небольшим перевесом приняла масштабный пакет мер по внутренней политике, что стало крупной победой президента Дональда Трампа и спикера Майка Джонсона», — говорится в материале.

Обсуждение законопроекта шло несколько недель и вызвало бурные обсуждения внутри Республиканской партии. После многочасовых ночных дебатов окончательное голосование в Палате представителей закончилось 215 голосами «за» и 214 «против». После этого законопроект будет передан в Сенат.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим, красивым», предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям. С помощью этого законопроекта Трамп сможет выполнить два предвыборных обещания: отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон 9 апреля был вынужден отложить голосование по бюджетной резолюции, поскольку часть его однопартийцев тормозила принятие законопроекта.

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