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08:45, 10 апреля 2025Мир

Среди республиканцев в Конгрессе США назрел раскол из-за политики Трампа

Politico: Джонсон был вынужден отложить голосование по бюджетному законопроекту
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Майк Джонсон (в центре)

Майк Джонсон (в центре). Фото: J. Scott Applewhite / AP

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон 9 апреля был вынужден отложить голосование по бюджетной резолюции, поскольку часть его однопартийцев тормозит принятие законопроекта. О назревшем расколе пишет Politico.

«Вечернее поименное голосование по бюджету было отложено из-за того, что сторонники жесткой линии в Палате представителей провели переговоры с группой республиканцев в Сенате, чтобы наметить более глубокие сокращения расходов. Затем более дюжины финансовых ястребов покинули зал заседаний Палаты представителей, чтобы встретиться с Джонсоном и лидером большинства в Палате представителей Стивом Скализом, в то время как голосование по другим мерам было открытым», — говорится в материале.

Отмечается, что консервативное крыло партии — сторонники так называемой жесткой линии — недовольны тем, что бюджетный план Сената не предполагает большего сокращения расходов. Именно это стало причиной их отказала от одобрения резолюции.

В законопроекте Сената лидеры Республиканской партии призывают к экономии в общей сложности не менее четырех миллиардов долларов. В то же время Палата представителей установила мандат на сокращение расходов на полтора-два триллиона долларов, чтобы компенсировать снижение налогов.

Для того, чтобы комитеты могли приступить к реализации ключевых пунктов повестки президента США Дональда Трампа, необходимо одобрение законопроекта как со стороны Палаты представителей, так и Сената. Попытки американского лидера убедить своих однопартийцев проголосовать за проект Сената не сработали.

2 апреля половина Сената Конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединилась и выдвинула законопроект по ужесточению санкций против России.

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