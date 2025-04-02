Сторонники и противники Трампа объединились против России

Reuters: В Сенате США выступили за ужесточение санкций против России

Половина Сената Конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, главные авторы законопроекта заявили, что его целью является введение первичных и вторичных санкций против Москвы в случае если после окончания боевых действий на Украине произойдет гипотетическая эскалация конфликта. Со стороны республиканцев законопроект выдвинул сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а со стороны демократов сенатор Ричард Блюменталь от штата Коннектикут.

«Санкции против России подразумевают введение пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — отметили оба автора.

Как отмечает агентство, данный факт является первым свидетельством внешнеполитического единства противоборствующих партий с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа.

30 марта Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и они знают друг друга много лет.