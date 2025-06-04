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22:56, 4 июня 2025Мир

Маск раскритиковал проект Трампа о госбюджете США

Маск призвал Конгресс не голосовать за предложенный Трампом проект бюджета США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный президентом Дональдом Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Банкротить Америку — это не нормально! Убейте билль», — написал он, обыграв название фильма «Убить Билла».

Соответствующий проект был принят нижней палатой Конгресса США 22 мая 2025 года. Он продлевает снижение налогов, финансирование безопасности границ и увеличивает госдолг США на четыре триллиона долларов.

Ранее Трамп призвал отменить потолок госдолга страны. «Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Давайте соберемся вместе, республиканцы и демократы, и сделаем это!» — сообщил он.

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