Трамп призвал отменить потолок госдолга США из-за грозящей «катастрофы»

Трамп призвал отменить потолок госдолга США, чтобы избежать катастрофы

Президент США Дональд Трамп призвал отменить потолок госдолга страны, поскольку Штатам грозит «экономическая катастрофа». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он прокомментировал соответствующее предложение сенатора Элизабет Уоррен, отметив, что впервые согласен с ней «хоть в чем-то».

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Он слишком разрушительный, чтобы отдаваться в руки политиков, которые могут захотеть его использовать, несмотря на ужасающий эффект, который он может оказать на нашу страну и даже на мир. Давайте соберемся вместе, республиканцы и демократы, и сделаем это!» — сообщил он.

Ранее Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.