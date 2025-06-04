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21:42, 4 июня 2025Мир

Трамп призвал отменить потолок госдолга США из-за грозящей «катастрофы»

Трамп призвал отменить потолок госдолга США, чтобы избежать катастрофы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал отменить потолок госдолга страны, поскольку Штатам грозит «экономическая катастрофа». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он прокомментировал соответствующее предложение сенатора Элизабет Уоррен, отметив, что впервые согласен с ней «хоть в чем-то».

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Он слишком разрушительный, чтобы отдаваться в руки политиков, которые могут захотеть его использовать, несмотря на ужасающий эффект, который он может оказать на нашу страну и даже на мир. Давайте соберемся вместе, республиканцы и демократы, и сделаем это!» — сообщил он.

Ранее Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

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