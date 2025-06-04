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18:08, 4 июня 2025Мир

Трамп попросил Сенат пока не рассматривать новые санкции против России

Сенатор США Уикер: Трамп просит отложить рассмотрение новых санкций против РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Роджер Уикер

Роджер Уикер. Фото: Aaron Schwartz / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Об этом заявил председатель комитета Сената по международным делам Роджер Уикер, передает ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, который закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — сказал Уикер.

Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Белый дом до сих пор сомневается в целесообразности введения против России новых ограничительных мер. Он назвал такую позицию нерешительной.

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