Трамп попросил Сенат пока не рассматривать новые санкции против России

Сенатор США Уикер: Трамп просит отложить рассмотрение новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Об этом заявил председатель комитета Сената по международным делам Роджер Уикер, передает ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, который закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — сказал Уикер.

Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Белый дом до сих пор сомневается в целесообразности введения против России новых ограничительных мер. Он назвал такую позицию нерешительной.

