Маск обвинил Трампа во лжи

Маск назвал слова Трампа ложью

Американский миллиардер Илон Маск назвал слова президента США Дональда Трампа ложью. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал слова Трампа о его разочаровании Маском. По его словам, миллиардер знал о законопроекте об отмене кредитов для покупателей электромобилей Tesla, однако в какой-то момент резко выступил против него.

«Ложь, этот законопроект мне ни разу не показывали, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его прочитать», — написал Маск.

Это не первый случай раскола между Трампом и Маском. До этого президент США заявлял о намерении заменить кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).