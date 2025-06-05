Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 5 июня 2025Мир

Маск обвинил Трампа во лжи

Маск назвал слова Трампа ложью
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал слова президента США Дональда Трампа ложью. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал слова Трампа о его разочаровании Маском. По его словам, миллиардер знал о законопроекте об отмене кредитов для покупателей электромобилей Tesla, однако в какой-то момент резко выступил против него.

«Ложь, этот законопроект мне ни разу не показывали, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его прочитать», — написал Маск.

Это не первый случай раскола между Трампом и Маском. До этого президент США заявлял о намерении заменить кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    В российском городе в аварийном доме рухнул потолок

    Бывшая жена Андрея Аршавина вышла в свет платье с разрезом до бедра

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Исключенный из реалити-шоу из-за ареста участник раскрыл подробности инцидента

    Карпин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

    Мужчинам перечислили ежедневные привычки для повышения фертильности

    Трамп на встрече с Мерцем пошутил про высадку в Нормандии

    Манулы устроили беби-бум в Новосибирском зоопарке

    Маск заявил о неспособности Трампа выиграть выборы без его помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости