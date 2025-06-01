В США заменят кандидатуру на пост главы НАСА

Трамп подтвердил, что Джаред Айзекман не будет кандидатом на пост главы НАСА

Президент США Дональд Трамп заявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подтвердил, что Айзекман не станет кандидатом на пост главы НАСА.

«Я снимаю кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя НАСА. Я скоро назову нового кандидата, который сделает Америку первой в космосе», — обещал он.

В феврале Айзекман заявил, что следует создавать технологии для полетов человека на Марс. В декабре он сказал, что военные неизбежно отправят войска в космос.