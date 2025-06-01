Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 1 июня 2025Мир

В США заменят кандидатуру на пост главы НАСА

Трамп подтвердил, что Джаред Айзекман не будет кандидатом на пост главы НАСА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подтвердил, что Айзекман не станет кандидатом на пост главы НАСА.

«Я снимаю кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя НАСА. Я скоро назову нового кандидата, который сделает Америку первой в космосе», — обещал он.

В феврале Айзекман заявил, что следует создавать технологии для полетов человека на Марс. В декабре он сказал, что военные неизбежно отправят войска в космос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Более полугода эта операция готовилась». Алаудинов рассказал об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Против еще одного российского актера возбудили уголовное дело за уклонение от армии

    В США заменят кандидатуру на пост главы НАСА

    В 2025 году средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей

    Резервный поезд из Брянска выехал в Москву

    Медики и психологи встретят пассажиров попавшего в ЧП поезда

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло почти в два раза

    На Западе обратили внимание на тревожные пророчества о войне в 2025 году

    Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

    Россиян призвали хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости