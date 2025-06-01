В США заменят кандидатуру на пост главы НАСА

Президент США Дональд Трамп заявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп подтвердил, что Айзекман не станет кандидатом на пост главы НАСА.
«Я снимаю кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя НАСА. Я скоро назову нового кандидата, который сделает Америку первой в космосе», — обещал он.
В феврале Айзекман заявил, что следует создавать технологии для полетов человека на Марс. В декабре он сказал, что военные неизбежно отправят войска в космос.