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10:12, 12 декабря 2024Наука и техника

Будущий глава НАСА заявил о неизбежной отправке войск в космос

Будущий глава НАСА при Трампе: военные неизбежно отправят войска в космос
Иван Потапов
Иван Потапов
Джаред Айзекман

Джаред Айзекман. Фото: Joe Skipper / Reuters

Военные неизбежно отправят войска в космос, заявил миллиардер Джаред Айзекман, который с высокой вероятностью станет будущим главой НАСА. Об этом сообщает издание Defense News.

«Я думаю, это абсолютно неизбежно», — сказал будущий руководитель в ходе своего выступления на конференции Космических сил США в городе Орландо (штат Флорида).

По его словам, по времени присутствие военных в космосе может совпасть с реализацией планируемых американским космическим агентством миссий на Луну и Марс. «Это траектория, по которой пойдет человечество. Америка будет ее лидером, и нам понадобятся охранители там, наверху, которые будут присматривать за нами», — заявили миллиардер.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность главы НАСА.

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