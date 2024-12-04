Трамп выбрал нового главу НАСА

Трамп захотел назначить космического туриста Айзекмана главой НАСА

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

В сентябре в рамках коммерческой миссии Polaris Dawn впервые в истории в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты: миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис. Помимо них, на борту находились отставной подполковник ВВС США пилот Скотт Потит и врач SpaceX Анна Менон.

15 сентября, после пятидневного коммерческого орбитального полета, американский многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами приводнился в Мексиканском заливе.