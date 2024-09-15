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11:30, 15 сентября 2024Наука и техника

Crew Dragon с четырьмя туристами вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com

После пятидневного коммерческого орбитального полета американский многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами приводнился в Мексиканском заливе. О возвращении на Землю судна сообщила компания-разработчик SpaceX.

В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn впервые в истории в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты: миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис. Помимо них на борту находились отставной подполковник ВВС США пилот Скотт Потит и врач SpaceX Анна Менон.

Спускаемая капсула корабля приводнилась благодаря парашютной системе в Мексиканском заливе около 10:36 по мск. На месте его ожидало поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое поднимет капсулу на борт и достанет экипаж.

Первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой Shift4 Payments Айзекманом, должна была стартовать в конце 2021 года, однако полет откладывали из-за задержек в разработке проекта. Полет начался во вторник, 10 сентября, за это время Crew Dragon совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 км и провел 36 научных экспериментов по влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Как отметили в ArsTechnica, скафандры SpaceX, которые были успешно испытаны в ходе миссии Polaris Dawn, позволят людям в будущем гулять по Луне и Марсу.

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      Вячеслав Агапов
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