Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 13 сентября 2024Наука и техника

В США рассказали о большом значении миссии Polaris Dawn

ArsTechnica: в новых скафандрах SpaceX люди будут гулять по Луне и Марсу

Фото: Joe Skipper / Reuters

В новых скафандрах SpaceX, которые были успешно испытаны в ходе миссии Polaris Dawn, в будущем люди будут гулять по Луне и Марсу. Об этом пишет ArsTechnica.

Американское издание заметило, что первый выход в открытый космос совершил в 1965 году советский космонавт Алексей Леонов. С тех пор в открытый космос выходили 263 человека из десятков стран, однако только сейчас это впервые сделали космические туристы.

«А теперь представьте, где SpaceX и этот скафандр могут оказаться через 14 лет. Первая ракета Falcon 9 претерпела четыре крупных изменения, увеличив свою грузоподъемность более чем вдвое. То же самое произойдет и с этим скафандром. Несложно представить себе мир, в котором десятки людей стартуют на Starship и совершают аналогичные выходы в открытый космос на [околоземной] орбите. Будущие версии этих скафандров почти наверняка будут использоваться на Луне, а однажды и на Марсе», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023

12 сентября в 13:12 по московскому времени туристы миссии Polaris Dawn открыли люк корабля Crew Dragon и успешно начали выход в открытый космос. Члены коммерческого экипажа стали первыми в мире туристами, совершившими выход в открытый космос.

11 сентября находящийся на низкой околоземной орбите корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной высоты 1400,7 километра. Так высоко люди не оказывались с 1972 года, когда США совершили последний пилотируемый полет к Луне.

10 сентября SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Плохое чувство». Маск ответил на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

      На Западе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударам вглубь России

      Основатель Pink Floyd заявил о необъективности западных СМИ

      Врач перечислил вызывающие перелом пениса сексуальные позы

      На пунктах пропуска между Россией и Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора

      В деле о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признали тысячи мирных граждан

      Илона Маска обвинили в склонности к нацизму

      Директора авиакомпании уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

      Во Франции подняли вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

      В США рассказали о большом значении миссии Polaris Dawn

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше