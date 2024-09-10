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13:44, 10 сентября 2024Наука и техника

SpaceX запустила туристическую миссию Polaris Dawn

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с экипажем миссии Polaris Dawn

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn. Об этом сообщает ТАСС.

Носитель стартовал с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) в 12:24 по московскому времени.

Запуск миссии неоднократно переносился. Экипаж Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон — прибыл на космодром 19 августа для проведения предпусковой подготовки.

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.

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      Иван Потапов
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