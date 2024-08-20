Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:20, 20 августа 2024Наука и техника

Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

SpaceNews: частная миссия Polaris Dawn будет запущена через неделю

Фото: Kyodo / Reuters

Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, планируется запустить через неделю. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Экипаж Polaris Dawn прибыл 19 августа на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с четырьмя туристами на его борту намечен на 26 августа.

В июле компания SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос. Скафандры впервые планируется использовать во время частной туристической миссии Polaris Dawn, предполагающей двухчасовой выход в открытый космос (учитывая время на разгерметизацию и последующую закачку воздуха в Crew Dragon).

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку

      Россиян предупредили о поддельном приложении популярного банка в AppStore

      Названы главные провокаторы сердечного приступа

      Тысячи москвичей приняли участие в тренировках на свежем воздухе

      Людям с гастритом перечислили важные правила питания

      Некоторым бойцам СВО предложили выдавать жилье без очереди

      Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной террористами школы в Беслане

      Актер сериала «Невский» погиб в боях в Курской области. Он ушел добровольцем на СВО и взял позывной Сталкер

      Верховная Рада поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам

      Российский генерал сообщил об уничтожении передовых частей ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше