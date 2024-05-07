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14:41, 7 мая 2024Наука и техника

SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос

Компания SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос

Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Скафандр для выхода в открытый космос основан на используемом астронавтами пилотируемого космического корабля Crew Dragon костюме. В отличие от последнего, первый отличает новая конструкция в местах суставов, обеспечивающая необходимую степень подвижности в условиях открытого космоса, улучшенное правление температурным режимом и обновленный шлем с солнцезащитным экраном, камерой и проекционным дисплеем, обеспечивающими предоставление необходимой в открытом космосе информации.

Скафандры впервые планируется использовать во время частной туристической миссии Polaris Dawn, предполагающей двухчасовой выход в открытый космос (учитывая время на разгерметизацию и последующую закачку воздуха в Crew Dragon). В дальнейшем костюмы планируется использовать в штатных миссиях кораблей Crew Dragon.

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Реализация миссии запланирована на начала лета.

В феврале издание сообщило, что миссию Polaris Dawn с выходом в открытый космос перенесли с апреля на середину 2024-го. Перенос обусловлен соображениями безопасности, требующими, в частности, доработки космического корабля Crew Dragon и скафандра для выхода в открытый космос.

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      Иван Потапов
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