Частную миссию с выходом в открытый космос вновь перенесли

Миссию Polaris Dawn с выходом в открытый космос перенесли на середину 2024-го

Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, вновь перенесли. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время запуск Polaris Dawn ожидается не ранее середины 2024-го. Перенос обусловлен соображениями безопасности, требующими, в частности, доработки космического корабля Crew Dragon и скафандра для выхода в открытый космос.

Ранее запуск Polaris Dawn ожидался не ранее апреля 2024-го, что на полтора года позже ранее запланированного срока.

В феврале 2022 года на сайте программы Polaris, инициированной миллиардером Джаредом Айзекманом, сообщалось, что американская компания SpaceX впервые в мире выпустит туриста в открытый космос.