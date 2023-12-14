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12:02, 14 декабря 2023Наука и техника

Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

Частную миссию Polaris Dawn с выходом в открытый космос перенесли на 2024 год

Фото: NASA / Unsplash

Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, перенесли на 2024 год. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время запуск Polaris Dawn ожидается не ранее апреля 2024-го, что на полтора года позже ранее запланированного срока.

Задержки в реализации программы связаны с разработкой скафандров для выхода в открытый и космос и переоборудования космического корабля Crew Dragon. Сегодня перед инженерами компании SpaceX стоит задача обеспечить лазерную связь между кораблем Crew Dragon и спутниками системы Starlink и работу электроники на высоте до 1400 километров над поверхностью Земли.

В феврале 2022 года на сайте программы Polaris, инициированной миллиардером Джаредом Айзекманом, сообщалось, что американская компания SpaceX впервые в мире выпустит туриста в открытый космос.

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      Иван Потапов
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