В Раде призвали арестовать экс-министра обороны Украины за попытку госпереворота

Депутат Рады Курченко: Федорова нужно арестовать за попытку госпереворота

Экс-министра обороны Украины Михаила Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Алексей Курченко в эфире YouTube-канала «Испанский стыд»

«В принципе Зеленский в данной ситуации должен арестовать Федорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота», — сказал Курченко. Депутат добавил, что такого мнения придерживается не только он, но и другие украинские политические «тяжеловесы». Курченко не стал уточнять, о ком идет речь.

Курченко объяснил свою позицию тем, что Федоров, будучи исполняющим обязанности министра обороны, высказался против Зеленского. Парламентарий пояснил, что речь идет не только о политических отношениях между президентом и министром обороны, а об отношениях между верховным главнокомандующим и главой военного ведомства. «Поэтому надо внимательно почитать, что там законы говорят в этой ситуации», — резюмировал он.

Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger назвала возможной причиной отставки Федорова страх Зеленского перед конкурентами.