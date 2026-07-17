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01:35, 17 июля 2026Бывший СССР

В Раде призвали арестовать экс-министра обороны Украины за попытку госпереворота

Депутат Рады Курченко: Федорова нужно арестовать за попытку госпереворота
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Экс-министра обороны Украины Михаила Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Алексей Курченко в эфире YouTube-канала «Испанский стыд»

«В принципе Зеленский в данной ситуации должен арестовать Федорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота», — сказал Курченко. Депутат добавил, что такого мнения придерживается не только он, но и другие украинские политические «тяжеловесы». Курченко не стал уточнять, о ком идет речь.

Курченко объяснил свою позицию тем, что Федоров, будучи исполняющим обязанности министра обороны, высказался против Зеленского. Парламентарий пояснил, что речь идет не только о политических отношениях между президентом и министром обороны, а об отношениях между верховным главнокомандующим и главой военного ведомства. «Поэтому надо внимательно почитать, что там законы говорят в этой ситуации», — резюмировал он.

Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger назвала возможной причиной отставки Федорова страх Зеленского перед конкурентами.

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