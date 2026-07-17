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Из жизни
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02:00, 17 июля 2026Из жизни

Знаменитая певица предупредила мужчин о супружеских изменах

В Гане знаменитая певица Донкор призвала мужей проявлять любовь к женам
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: CELESTIAL TV / YouTube

В Гане знаменитая исполнительница госпелов Селестина Донкор призвала мужей внимательнее относиться к женам. Об этом сообщает GhanaWeb.

Певица заявила, что многие мужчины считают, что жены должны заниматься с ними сексом по первому требованию, однако это, по ее мнению, не так. «Чтобы возбудить женщину, нужно проявить к ней много любви, заботы и внимания. Поговорите с женой нежно, покажите ей свою любовь, покажите заботу», — рассказала Донкор.

Она также сказала, что проявлять заботу о жене должны даже мужья, которые много работают. Не обязательно постоянно быть рядом, но можно позвонить супруге и просто поговорить с ней, чтобы она чувствовала себя любимой. Донкор добавила, что многие мужчины считают, что если их супруга религиозна, то супружеские измены им не грозят, даже если не проявлять заботы о ней. «Если вы этого не делаете и считаете, что раз женаты на идеальной христианке, то она не изменит — вы ошибаетесь. Однажды она сделает это», — предупредила певица.

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Ранее Донкор призвала замужних христианок не отказывать мужьям в сексе. По ее словам, это может привести к распаду семьи.

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