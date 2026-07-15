Знаменитая певица рассказала женщинам об ублажении мужей

В Гане знаменитая исполнительница госпелов Селестина Донкор призвала замужних христианок не отказывать мужьям в сексе. Об этом сообщает GhanaWeb.

Обращаясь к поклонникам, Донкор заявила, что постоянные отказы мужу в сексе наносят ему болезненные травмы и могут стать причиной распада семьи. Певица добавила, что сексуальное возбуждение — совершенно естественное состояние, которое случается у мужчин бессознательно, поэтому жена и не должна отказывать мужу.

«Самое печальное, что может случиться с вами, — это если брак распадется из-за недостатка секса. Господь наградил вас красотой и специальным отверстием для ублажения мужа», — подытожила Донкор.

Она добавила, что женщины должны рассматривать свое тело как нечто, чем те должны делиться с законным супругом, а не прятать от него.

Ранее президент Ганы Джон Драмани Махама выступил против распространяющейся в стране практики принимать на работу женщин, только если они согласятся на романтические отношения или секс с начальником. Он заявил, что такое поведение подрывает достоинство женщин и ведет к несправедливым решениям при трудоустройстве.