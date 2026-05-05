Президент одной страны выступил против секса с начальниками ради трудоустройства

06:01, 5 мая 2026

Президент Ганы Махама выступил против домогательств к ищущим работу женщинам
Екатерина Лобанова
Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Президент Ганы Джон Драмани Махама выступил против распространяющейся в стране практики принимать на работу женщин, только если они согласятся на романтические отношения или секс с начальником. Об этом сообщает Ghana Web.

Африканский политик заявил об этом в субботу, 2 мая 2026 года, на встрече с жителями города Адвесо, Кофоридуа. Он предупредил, что такое поведение подрывает достоинство женщин и ведет к несправедливым решениям при трудоустройстве.

Вызывает глубокую тревогу, что некоторые люди злоупотребляют своим положением, требуя неподобающих отношений в обмен на трудоустройство. Это неприемлемо и должно быть прекращено с помощью решительных правовых мер

Джон Драмани Махамапрезидент Ганы

Президент подчеркнул, что потенциальный закон должен предусматривать строгие наказания за домогательства к ищущим работу. Махама придерживается политики гендерного равенства и поставил цель добиться равного представительства мужчин и женщин на государственных должностях к 2028 году.

Джон Драмани Махама занимает пост президента Ганы с 7 января 2025 года. Это его второй срок, до этого он правил страной с 2012 по 2017 год. Известен хорошим чувством юмора. Будучи вице-президентом, опубликовал книгу «Мой первый переворот и другие правдивые истории потерянных десятилетий Африки».

Ранее сообщалось, что Апостольская церковь Ганы запретила молодоженам целоваться перед алтарем после освящения брака. По мнению иерархов церкви, это поможет молодоженам и гостям сохранять благоговение перед Богом во время совершения таинства брака

