Из жизни
6 апреля 2026

Молодоженам запретили целоваться после свадьбы в одной стране

Апостольская церковь Ганы запретила молодоженам целоваться перед алтарем
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Daniel Mensah Boafo / Shutterstock / Fotodom

Апостольская церковь Ганы запретила молодоженам целоваться перед алтарем после освящения брака. Об этом сообщает Ghana Web.

Решение приняли 28 марта на съезде иерархов церкви. По их мнению, это поможет молодоженам и гостям сохранять благоговение перед Богом во время совершения таинства брака. Иерархи ожидают, что новое правило незамедлительно начнут соблюдать все служители церкви по всей стране.

Представители Апостольской церкви, которая является одной из крупнейших пятидесятнических церквей в Гане, также выразили надежду, что вступающие в брак прихожане не будут нарушать новое правило.

Апостольская церковь Ганы появилась в середине 1930-х годов под влиянием английских пятидесятников.

Ранее сообщалось, что Англиканская церковь начала проводить рестлинг-поединки в церквях. Этот шаг должен привлечь больше прихожан.

