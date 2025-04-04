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17:52, 4 апреля 2025Из жизни

Англиканская церковь начала проводить рестлинг-поединки ради привлечения прихожан

В Британии церковь стала устраивать рестлинг-поединки, чтобы привлечь прихожан
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jon Super / AP

Англиканская церковь занялась рестлингом, чтобы привлечь прихожан. Об этом сообщает Associated Press.

Церковь Святого Петра в британском городе Шипли, Великобритания, стала устраивать рестлинг-поединки в храме ради привлечения верующих. Многие местные жители начали посещать бои, на один из них пришло около 200 человек. Перед поединками проводится коллективная молитва.

Автором инициативы стал 37-летний прихожанин церкви Гарет Томпсон. Мужчина считает, что его спасли Христос и рестлинг. Он надеется, что кто-то придет к Богу таким же способом. «Если свести все к основам, то это противостояние добра и зла. Когда я стал христианином, я начал смотреть на мир рестлинга через призму христианства. Я начал видеть Давида и Голиафа. Я начал видеть Каина и Авеля. Я начал видеть, как у Исава крадут его наследие. И я подумал, что мы могли бы рассказать эти истории», — сказал он.

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