Пастор устроил шоу с танцами на пилоне в церкви

В одной из церквей Страсбурга продолжат показы шоу с танцами на пилоне

Пастор французской лютеранской церкви заявил, что там продолжится показ религиозного шоу с танцем на пилоне, несмотря на анонимные угрозы. Об этом сообщает The Connexion.

В апреле в церкви Сен-Гийом в Страсбурге стали показывать шоу-спектакль, частью которого был танец на пилоне в исполнении чемпиона Франции и Европы по пилонному спорту Винсента Гробельны. Во время шоу Гробельны с голым торсом совершает акробатические этюды под аккомпанемент классической музыки.

Сразу после премьеры пастор церкви Дэниел Боссенбахер, который устроил представления, стал получать анонимные записки с угрозами. В первой из них говорилось, что в церкви не должно быть танцев или музыки, а также присутствовали угрозы обезглавить прихожан. Во второй, более личной, утверждалось, что пастор «отдал ключи танцующему змею», а потому «должен быть обезглавлен». Пастор обратился за помощью в полицию, и теперь у церкви постоянно дежурят правоохранители.

Однако шоу оказалось очень популярным, за первые два дня его посетили около тысячи человек. Поэтому, несмотря на угрозы, преподобный Боссенбахер не отказался от показов, вместо этого он договорился с полицейскими о дополнительных мерах безопасности. Очередное выступление Гробельны на пилоне состоялось в конце мая, два шоу также запланированы на 8 и 9 июня.

Боссенбахер считает, что поддаваться угрозам фанатиков ни в коем случае нельзя. Он добавил, что, говоря о танцах на пилоне, люди «часто думают о кабаре, стриптизе и других подобных вещах, но это совершенно не обязательно так».

Танцы на пилоне — это спорт и искусство. В них нет ничего провокационного. Это цирковой жанр, как жонглирование или воздушная гимнастика. Любое искусство вхоже в церковь: мы видим там живопись, слушаем музыку, читаем. Танцы точно такое же искусство Винсент Гробельны чемпион по танцам на пилоне

Это не первый раз, когда церковь Сен-Гийом становится платформой для неоднозначных культурных событий, которые вызывают бурную реакцию у публики. В 2022 году там проходил спектакль драг-кабаре «12 подвигов Геракла», а в рамках Страсбургского кинофестиваля прошел показ фильма «Экзорцист».

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