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07:00, 2 июня 2023Из жизни

Пастор устроил шоу с танцами на пилоне в церкви

В одной из церквей Страсбурга продолжат показы шоу с танцами на пилоне

Кадр: news.dayfr.com

Пастор французской лютеранской церкви заявил, что там продолжится показ религиозного шоу с танцем на пилоне, несмотря на анонимные угрозы. Об этом сообщает The Connexion.

В апреле в церкви Сен-Гийом в Страсбурге стали показывать шоу-спектакль, частью которого был танец на пилоне в исполнении чемпиона Франции и Европы по пилонному спорту Винсента Гробельны. Во время шоу Гробельны с голым торсом совершает акробатические этюды под аккомпанемент классической музыки.

Сразу после премьеры пастор церкви Дэниел Боссенбахер, который устроил представления, стал получать анонимные записки с угрозами. В первой из них говорилось, что в церкви не должно быть танцев или музыки, а также присутствовали угрозы обезглавить прихожан. Во второй, более личной, утверждалось, что пастор «отдал ключи танцующему змею», а потому «должен быть обезглавлен». Пастор обратился за помощью в полицию, и теперь у церкви постоянно дежурят правоохранители.

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Однако шоу оказалось очень популярным, за первые два дня его посетили около тысячи человек. Поэтому, несмотря на угрозы, преподобный Боссенбахер не отказался от показов, вместо этого он договорился с полицейскими о дополнительных мерах безопасности. Очередное выступление Гробельны на пилоне состоялось в конце мая, два шоу также запланированы на 8 и 9 июня.

Боссенбахер считает, что поддаваться угрозам фанатиков ни в коем случае нельзя. Он добавил, что, говоря о танцах на пилоне, люди «часто думают о кабаре, стриптизе и других подобных вещах, но это совершенно не обязательно так».

Танцы на пилоне — это спорт и искусство. В них нет ничего провокационного. Это цирковой жанр, как жонглирование или воздушная гимнастика. Любое искусство вхоже в церковь: мы видим там живопись, слушаем музыку, читаем. Танцы точно такое же искусство

Винсент Гробельнычемпион по танцам на пилоне

Это не первый раз, когда церковь Сен-Гийом становится платформой для неоднозначных культурных событий, которые вызывают бурную реакцию у публики. В 2022 году там проходил спектакль драг-кабаре «12 подвигов Геракла», а в рамках Страсбургского кинофестиваля прошел показ фильма «Экзорцист».

Ранее сообщалось, что в одной из церквей США произошло чудо: во время причастия увеличилось количество просфор. Расследованием необычного случая занимается специальный департамент Ватикана.

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    Антонина Черташ
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