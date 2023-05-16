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18:22, 16 мая 2023Из жизни

Ватикан начал расследование чуда в американской церкви

Courant: в Ватикане начали расследование сообщений о чуде в церкви США

Фото: Divisione Produzione Fotografica / Vatican Media / Reuters

Ватикан начал расследование после сообщений о чуде, якобы произошедшем в церкви святого Фомы в США. Об этом сообщает Courant.

5 марта 2023 года преподобный Джозеф Кроули, пастор прихода святого Максимилиана Колбе в Коннектикуте, в который входит церковь святого Фомы, сообщил, что во время причастия служка обнаружил нечто необычное: количество просфор в кивории якобы само собой увеличилось.

Бог умножил самого себя в кивории. Бог дает нам пищу, и пути его неисповедимы. И это случилось

Джозеф Кроулисвященник церкви святого Фомы

После происшествия Архиепископия Хартфорда начала расследование. Получив первые результаты, архиепископия уведомила Дикастерию вероучения в Ватикане, которая теперь тоже изучает детали инцидента. Архиепископия будет ждать ответа Дикастерии, ее представители сообщили, что архиепископ Леонард Блэр воздержится от дальнейших комментариев до официального заключения Ватикана.

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Церковь святого Фомы была последним приходом, в котором служил преподобный Майкл Макгивни, основатель ордена Рыцарей Колумба. Макгивни был причислен к лику блаженных, и ему нужно еще одно чудо, чтобы Римская католическая церковь официально признала его святым. Однако для этого придется доказать, что в момент причастия кто-то лично обращался в молитве к Макгивни.

Дикастерия вероучения в Ватикане состоит из двух отделов, один занимается вопросами дисциплины и ведает случаями, связанными с домогательствами и сексуальным насилием, а другой отвечает за вопросы вероучения, защищает веру и предотвращает ошибки истолкования христианской доктрины. Само слово «дикастерия» в классическом значении обозначает группу людей, собравшихся для молитвы или богослужения.

Майкл О’Нил, автор книги «Наука и чудеса: как церковь расследует сверхъестественное», считает, что архиепископия вряд ли обнаружила достаточно доказательств, чтобы объявить о чуде. С другой стороны, если бы они ничего не нашли, они не стали бы обращаться в Ватикан. О’Нил предполагает, что у архиепископии много свидетельств от очевидцев, которые подтверждают факт умножения просфор, но нет других, более объективных доказательств. Именно поэтому они и обратились в Ватикан за советом и подтверждением. При этом Дикастерия может принять решение за несколько месяцев, а может потратить на это больше десятилетия.

Ранее экзорцист из США сообщил, что страна находится под гнетом демонов. По его словам, последние десять лет количество случаев одержимости росло в геометрической прогрессии.

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Антонина Черташ
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