Экзорцист рассказал о росте случаев одержимости и язвительных SMS от демонов

70-летний американский экзорцист Стивен Россетти (Stephen Rossetti) заявил, что Соединенные Штаты Америки попали под гнет демонов. Об этом сообщает издание New York Post.

По утверждению священника, за последние 10 лет количество случаев одержимости нечистой силой «выросло в геометрической прогрессии». Он убежден, что в ближайшем будущем ситуация будет только ухудшаться.

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Россетти рассказал о нескольких случаях, с которыми ему приходилось иметь дело. Так, однажды ему довелось работать с одержимой бесами женщиной. Она обратилась к Россети после того, как на ее спине появился выжженный перевернутый крест. В то же время ее отец начал получать от демонов язвительные SMS, в которых говорилось, что его дочь теперь принадлежит им. Как выяснилось, сообщения поступали с телефона одержимой, но, по словам священника, доказательств, что их отправляла сама женщина, нет. В результате долгой борьбы священнику удалось освободить пострадавшую от бесов.

Россетти описывает поведение демонов так: «Они хлопают дверями, включают и выключают телевизоры, вызывают неконтролируемый вой собак, заставляют своих жертв говорить на непонятных древних языках и даже провоцируют извержение посторонних предметов изо рта». Для защиты от одержимости он советует держать в доме распятие, иконы, святую воду, священные реликвии, Библию и четки.

Стивен Россетти практикует изгнание демонов с 1999 года, он также проходил стажировки в Риме и в США под руководством старшего экзорциста. Вашингтонский епископ назначил Россети епархиальным экзорцистом. По словам священника, для этой работы его выбрала сама Пресвятая Дева. В июне вышла его книга «Дневник американского экзорциста. Демоны, одержимость и современная битва против древнего зла».