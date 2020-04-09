Главный экзорцист Ватикана описал признаки одержимости дьяволом

Главный католический экзорцист отец Габриэль Аморт, умерший в 2016 году, рассказывал, что за 30 лет встречался с дьяволом 60 тысяч раз. В книге его коллеги Марчелло Станционе «Дьявол боится меня» описываются проведенные священником сеансы экзорцизма и признаки одержимости, сообщает Daily Mail.

Экзорцист утверждал, что однажды столкнулся с сатаной утром 1997 года — тогда в его кабинет в Риме привели молодого итальянца. Аморт отмечал, что одержимый знал лишь свой родной язык, однако дух внутри него говорил на отличном английском. Священник начал сеанс изгнания и потребовал от дьявола назвать свое имя. «Он был шокирован, когда ему сказали, что дух — сам Люцифер», — пишет издание. Когда экзорцист приказал Люциферу оставить итальянца, тело молодого человека напряглось, вознеслось над полом на несколько минут, а затем рухнуло в кресло. После этого сатана признал свое поражение и назвал точный день и час, когда уйдет, рассказывал Аморт.

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Отец Аморт стал учеником экзорциста в 1986 году, а уже в 1990-м основал Международную ассоциацию экзорцистов. Сначала он проводил сеансы в храме Святой лестницы, затем переехал в штаб-квартиру своего ордена. По словам Станционе, Аморт славился своим чувством юмора. «Любимой шуткой Аморта была такая: "Знаешь, почему дьявол убегает, когда видит меня? Потому что я уродливее него"», — говорится в воспоминаниях.

Экзорцист признавал, что у многих из тех, кто приходил к нему на сеансы, были психические проблемы, с которыми лучше всего справлялся психолог. При этом он называл несколько «симптомов» одержимости — головные боли, спазмы желудка, которые легко можно спутать с обычной болезнью. Священник рассказывал, что дьявол ненавидит латынь и предпочитает говорить по-английски, даже если одержимый человек не знает языка.

По словам Аморта, 90 процентов одержимых — сатанисты, либо люди, увлекающиеся колдовскими сеансами. Кроме того, он отмечал, что часто дьявол вселяется в женщин средних лет, которые испытывают слабость к гаданиям.

Сеансы изгнания дьявола пользуются в Ватикане большим спросом. В феврале 2018 года сообщалось, что из-за этого в Папском университете Regina Apostolorum в Риме проведут специальный курс по обучению экзорцизму.

Ватикан одобрил экзорцизм в 2014 году. Тогда католическая церковь официально признала существование Международной ассоциации экзорцистов. В организации, которую возглавлял Аморт, умерший в 2016 году, сейчас около 400 членов, 240 из них из Италии.

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