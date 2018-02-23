Ватикан поможет обучить экзорцистов

В Папском университете Regina Apostolorum в Риме проведут специальный курс по обучению экзорцизму в связи с огромным спросом на изгнание демонов. Об этом сообщает Vatican News.

Первое в мире подобное мероприятие продлится всего шесть дней в апреле, его цель — «затронуть тему, которая умалчивается и противоречива». За это время перед слушателями курса выступит множество экспертов.

Сицилийский священник и экзорцист Бениньо Палилла (Benigno Palilla) сам проводит учебные курсы в Палермо с разрешения епископской конференции. На них он приглашает выступать экспертов по сектам и сатанизму. Палилла отметил, что священника не достаточно просто назвать экзорцистом, он должен обучаться у специалистов, поскольку изначально это не его сфера деятельности.

По его словам, число обращающихся к специалистам людей за последнее время утроилось: в Италии подобные услуги оказывают не менее 500 тысяч раз в год. При этом священник отметил, что не все случаи действительно связаны с демонами, многие из них касаются психологических проблем.

Палилла считает, что спрос на экзорцизм вырос из-за увеличившегося числа людей, готовых идти к магам и гадалкам. Их практики «открывают дверь дьяволу и одержимости», пояснил он.

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В конце января увеличить число специалистов, которые занимаются изгнанием дьявола, призвал католическую церковь видный ирландский экзорцист Пэт Коллинз. Он заявил, что в последнее время демоническая активность в стране стремительно растет, а несколько лет назад начался лавинообразный рост спроса на услуги экзорцистов.

Ватикан одобрил экзорцизм в 2014 году, пишет The Local. Тогда церковь официально признала существование Международной ассоциации экзорцистов. В организации сейчас около 400 членов, 240 из них из Италии. Группу возглавляет главный католический экзорцист отец Габриэль Аморт.

Издание отмечает, что любой обряд изгнания бесов должен проводиться только с разрешения церкви. Также бывали случаи, когда женщин насиловали под предлогом экзорцизма.

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