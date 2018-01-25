Ирландский экзорцист сообщил о лавинообразном росте активности демонов

Видный ирландский экзорцист Пэт Коллинз (Pat Collins) заявил, что в последнее время демоническая активность в стране стремительно растет, и призвал католическую церковь увеличить число специалистов, которые занимаются изгнанием дьявола. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Коллинз утверждает, что наблюдается лавинообразный рост спроса на услуги экзорцистов, который начался всего несколько лет назад. «Я с отчаянием нахожу людей, у которых в голове убежденность, справедливая или ошибочная, что они одержимы злым духом», — говорит священник. Он полагает, что люди, которые не видят нужды в увеличении числа экзорцистов, оторваны от реальности.

«Думаю, во многих случаях люди ошибаются, но когда они обращаются к церкви, церковь не знает, что с ними делать, и отправляет либо к психологу, либо к священнику, о котором известно, что он заинтересован в службе такого рода», — говорит Коллинз. В результате, по его словам, нуждающиеся часто не получают необходимой им помощи.

В декабре сообщалось, что в Киеве открывается школа экзорцизма, где будут учить изгонять бесов и справляться с силами тьмы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!