В МИД Финляндии испугались связей России с соседней страной

Китай своим сотрудничеством с Россией бросает вызов европейской безопасности. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает Ilta-Sanomat.
«Если вы поддерживаете явную угрозу для нас, какой является Россия, то вы действительно бросаете вызов безопасности Европы как таковой», — сказала она на пресс-конференции после встречи с китайским коллегой Ван Ином.
Министр также выразила сожаление по поводу отношений Пекина и Москвы. По ее словам, это негативно влияет на восприятие Китая европейцами.
Ранее Валтонен заявила, что Евросоюз не должен отчаянно стремиться к миру на Украине. «Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий», — подчеркнула она.