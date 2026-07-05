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21:51, 5 июля 2026Мир

В МИД Финляндии испугались связей России с соседней страной

МИД Финляндии: Китай бросает вызов безопасности Европы сотрудничеством с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jade Silpo / Lehtikuva / Reuters

Китай своим сотрудничеством с Россией бросает вызов европейской безопасности. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает Ilta-Sanomat.

«Если вы поддерживаете явную угрозу для нас, какой является Россия, то вы действительно бросаете вызов безопасности Европы как таковой», — сказала она на пресс-конференции после встречи с китайским коллегой Ван Ином.

Министр также выразила сожаление по поводу отношений Пекина и Москвы. По ее словам, это негативно влияет на восприятие Китая европейцами.

Ранее Валтонен заявила, что Евросоюз не должен отчаянно стремиться к миру на Украине. «Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий», — подчеркнула она.

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