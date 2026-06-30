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07:46, 30 июня 2026Мир

В Финляндии сделали неожиданное заявление о переговорах по Украине

МИД Финляндии: ЕС не должен отчаянно стремиться к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Omar Havana / Reuters

Европейский союз (ЕС) не должен отчаянно стремиться к миру на Украине. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий», — подчеркнула она. Вместе с тем она отметила, что «нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров» об урегулировании конфликта на Украине.

Собеседница издания добавила, что ЕС не является нейтральным посредником в конфликте, а поддерживает Киев. В связи с этим, высказала мнение Валтонен, что Европа «должна быть представлена ​​наилучшим образом».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры ЕС пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Она отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.

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