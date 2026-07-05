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21:46, 5 июля 2026Мир

В США раскрыли цель сообщений об ударе России по Польше

Джонсон: Польшу и Украину пытаются помирить сообщениями о возможном ударе России по Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сообщения о якобы возможном ударе России по Польше распространяются с целью смягчить напряженность в отношениях между Украиной и Варшавой. Такую точку зрения высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Этот новостной сюжет был слит в рамках информационной операции, чтобы попытаться вызвать в Польше сочувствие к украинцам», — считает он.

Однако, по мнению Джонсона, этот план не приведет к желаемому результату, поскольку польская сторона не простит украинцев за их злодеяния.

3 июля власти Польши получили от США предупреждения о якобы готовящихся в ближайшие месяцы провокациях со стороны России против критической инфраструктуры страны. В Кремле заявили, что Москва не собирается наносить удар по Польше.

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