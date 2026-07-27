Дочь двукратной олимпийской чемпионки Грищук обвинила ее в домашнем насилии

Дочь двукратной олимпийской чемпионки Грищук Скайлер обвинила ее в домашнем насилии

Дочь двукратной олимпийской чемпионки в танцах на льду Оксаны Грищук, Скайлер Грейс Грищук, обвинила мать в физическом и психологическом насилии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка заявила, она много лет скрывала происходящее, однако теперь подала заявление о домашнем насилии. Скайлер Грейс отметила, что пережитое стало для нее тяжелым опытом. Она также поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку в этот период.

Оксана Грищук вместе с Евгением Платовым дважды выигрывала Олимпиаду, четырежды становилась чемпионкой мира и завершила любительскую карьеру в 1998 году. Уже более 30 лет она живет в США.

Ранее Грищук назвала причину переезда в США. Спортсменка заявила, что уехала из-за лучших условий работы.