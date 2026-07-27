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13:17, 27 июля 2026 (обновлено: 14:01, 27 июля 2026)Спорт

Дочь двукратной олимпийской чемпионки Грищук обвинила ее в домашнем насилии

Дочь двукратной олимпийской чемпионки Грищук Скайлер обвинила ее в домашнем насилии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:
Оксана Грищук (справа)

Оксана Грищук (справа). Фото: РИА Новости

Дочь двукратной олимпийской чемпионки в танцах на льду Оксаны Грищук, Скайлер Грейс Грищук, обвинила мать в физическом и психологическом насилии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка заявила, она много лет скрывала происходящее, однако теперь подала заявление о домашнем насилии. Скайлер Грейс отметила, что пережитое стало для нее тяжелым опытом. Она также поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку в этот период.

Оксана Грищук вместе с Евгением Платовым дважды выигрывала Олимпиаду, четырежды становилась чемпионкой мира и завершила любительскую карьеру в 1998 году. Уже более 30 лет она живет в США.

Ранее Грищук назвала причину переезда в США. Спортсменка заявила, что уехала из-за лучших условий работы.

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