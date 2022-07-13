Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо Бт
1:2
Завершен
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр С
0:2
Завершен
Марибор
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
5:1
Завершен
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
ЧФР Клуж
1:0
2-й тайм
live
Пюник
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Российская олимпийская чемпионка назвала причину переезда в США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Грищук заявила, что уехала в США из-за работы

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук назвала причину переезда в США. Ее слова приводит Sports.ru.

«Это был 1991-й или 1992-й, в России остро не хватало льда. А в США нам предлагали все условия для работы. Тогда уехали не только мы, а целая плеяда российских фигуристов и тренеров», — рассказала спортсменка. Она подчеркнула, что на тот момент рассматривала поездку как командировку, называя своим домом Россию.

Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.

27 июня юывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс» Александр Семин оценил жизнь в США. Он подчеркнул, что для него всегда самыми важными были близкие, друзья и родственники, поэтому в России ему было комфортнее.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна
Офис Зеленского озвучил предложения Украины на встрече по зерну
Раскрыты подробности о седьмом пакете санкций Евросоюза против России
В России стало в шесть раз меньше мигрантов из Узбекистана
Украинские военные попытались устроить диверсию в Херсонской области
Зеленский обещал жесткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР
Американцы признали правоту Путина после заявлений экс-советника Трампа
Евро предрекли серьезный удар в случае прекращения поставок российского газа
Стало известно о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина
Зеленский сравнил поставки оружия Украине с помощью вакцинами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.