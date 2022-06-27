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Бывший игрок НХЛ оценил жизнь в США фразой «Всегда рвался в Россию»

Хоккеист Александр Семин оценил жизнь в США фразой «Всегда рвался в Россию»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс» Александр Семин оценил жизнь в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен описал отношение к стране фразой «Всегда рвался в Россию». Он подчеркнул, что для него всегда самыми важными были близкие, друзья и родственники, поэтому в России ему было комфортнее. «В Америке есть все возможности и условия, но чем я буду там заниматься? А вот дом — это дом», — заявил Семин.

Нападающий провел в составе «Вашингтона» семь сезонов, в «Каролине» — три сезона. Вместе со сборной России он дважды стал чемпионом мира.

20 июня бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин назвал причину переезда в США. Спортсмен заявил, что больше всего ему нравится идеальный климат Майами.

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