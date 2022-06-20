Бывший футболист сборной России назвал причину переезда в США

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин назвал причиной переезда в США климат

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин назвал причину переезда в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что больше всего ему нравится идеальный климат Майами. «Здесь круглый год лето! Теплый океан: можно купаться целый день. Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых — здесь идеальная атмосфера», — рассказал он. При этом футболист добавил, что жизнь в США обходится дорого, поэтому приходится много работать, чтобы позволить себе оставаться здесь.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. Вратарь известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого он стал чемпионом страны в 2004 году.

26 мая серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в парном катании Анжелика Крылова рассказала, почему вернулась из США в Россию. Спортсменка заявила, что в Америке ей не хватало общения на русском языке и культурной жизни.