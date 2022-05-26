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Российская фигуристка-чемпионка назвала причину возвращения из США

Призер Олимпиады-1998 Крылова заявила, что в США ей не хватало общения на русском языке

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года Анжелика Крылова в интервью YouTube-каналу «Ход коньком» рассказала, почему вернулась из США в Россию.

Спортсменка заявила, что в Америке ей не хватало общения на русском языке. «Мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, я развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь. Мне стало скучно», — подчеркнула она. Крылова посчитала, что у российских спортсменов больше потенциала к развитию, а, значит, у нее самой появляется больше возможностей.

Крылова стала серебряным призером Олимпиады в Нагано в паре с Олегом Овсянниковым. Также на их счету две победы на чемпионатах мира.

25 мая российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев рассказал о жизни в США. Спортсмен назвал жизнь в стране комфортной и спокойной.

Анастасия Борисова
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