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Российский хоккеист назвал плюсы жизни в США

Российский хоккеист «Вегаса» Максим Марушев назвал жизнь в США комфортной и спокойной

Фото: «Ak Bars»

Российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев рассказал о жизни в США. Его слова приводит Metaratings.ru.

Спортсмен назвал жизнь в США комфортной. «Кажется, многое у них устроено так, что жизнь идет как-то ровно и спокойно. Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах», — сказал он. Хоккеист добавил, что за год в стране стал увереннее говорить на английском.

Марушев подписал трехлетний контракт с «Вегасом» в июне 2021 года. В данный момент он выступает за фарм-клуб команды — «Хендерсон Силвер Найтс». До этого форвард играл за казанский «Ак Барс».

Ранее российский вратарь клуба НХЛ «Аризона Койотис» Иван Просветов рассказал, что из-за политической ситуации в мире отношение к нему американцев не изменилось.

Анастасия Борисова
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