Российский вратарь НХЛ рассказал об отношении к себе в США

Российский вратарь НХЛ Иван Просветов заявил, что в США отношение к нему не изменилось

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» Иван Просветов рассказал об отношении к себе в США. Его цитирует Metaratings.ru.

По словам спортсмена, отношение к нему американцев не изменилось из-за политической ситуации в мире. «На протяжении трех лет я хожу в одни магазины, встречаюсь с определенным кругом друзей. Люди понимают, что я никак не влиял на происходящее», — пояснил Просветов.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. При этом в НХЛ россияне продолжают играть без каких-либо санкций.

23-летний Просветов выступает в НХЛ с 2021 года. До этого он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ).