Глобальная тревога по поводу инфляции усилилась

Bloomberg: Инвесторы испугались роста глобальной инфляции из-за роста цен на нефть

Обострение иранского кризиса и последовавшее за ним резкое подорожание энергоносителей вкупе с ростом расходов на искусственный интеллект, усилили тревогу инвесторов по поводу глобального скачка инфляции. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно напомнило, что неделя, начавшаяся с обострения насилия на Ближнем Востоке, завершилась тем, что цена на нефть превысила 100 долларов за баррель. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин. Кроме того, появились новые свидетельства безудержного бума инвестиций в технологический сектор.

Комментируя эту ситуацию, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о рисках усиления энергетического шока. По ее словам, чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем выше вероятность того, что они приведут к росту общей инфляции.

В начале этого месяца с похожими прогнозами выступил Международный валютный фонд. Там заявили об угрозе инфляции, которая нависла над мировой экономикой.

При этом Банку России посоветовали пересмотреть цель по инфляции, которую в ближайшее время не удастся довести до четырех процентов.