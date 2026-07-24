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15:45, 24 июля 2026Экономика

Глобальная тревога по поводу инфляции усилилась

Bloomberg: Инвесторы испугались роста глобальной инфляции из-за роста цен на нефть
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Обострение иранского кризиса и последовавшее за ним резкое подорожание энергоносителей вкупе с ростом расходов на искусственный интеллект, усилили тревогу инвесторов по поводу глобального скачка инфляции. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно напомнило, что неделя, начавшаяся с обострения насилия на Ближнем Востоке, завершилась тем, что цена на нефть превысила 100 долларов за баррель. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин. Кроме того, появились новые свидетельства безудержного бума инвестиций в технологический сектор.

Комментируя эту ситуацию, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о рисках усиления энергетического шока. По ее словам, чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем выше вероятность того, что они приведут к росту общей инфляции.

В начале этого месяца с похожими прогнозами выступил Международный валютный фонд. Там заявили об угрозе инфляции, которая нависла над мировой экономикой.

При этом Банку России посоветовали пересмотреть цель по инфляции, которую в ближайшее время не удастся довести до четырех процентов.

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