Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 8 июля 2026Экономика

МВФ предупредил об угрозе мировой экономике

МВФ: Угроза инфляции нависает над мировой экономикой
Вячеслав Агапов

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Угроза инфляции нависает над мировой экономикой. Об этом предупредили эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times (FT).

По данным аналитиков организации, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может усилить глобальную инфляцию и нарушить цепочки поставок. Фонд повысил прогноз инфляции до 4,7 процента в 2026 году и понизил прогноз роста до 3 процентов. Дезинфляционный тренд остановился, и центральным банкам, возможно, придется повышать ставки.

«Самый непосредственный риск для мировой экономики связан с развитием событий на Ближнем Востоке. Повторная эскалация геополитической напряженности нанесет ущерб росту и усилит инфляционное давление», — говорится в докладе МВФ.

Ранее в апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что блокировка Ормузского пролива может привести к удорожанию различных видов продуктов питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский вице-премьер объявил о начале импорта бензина

    Размер скидок на вторичные квартиры в России оценили

    Устроенный депутатом Госдумы из-за вопроса о неучастии в СВО скандал попал на видео

    Стало известно о воровских делах в СИЗО крестника главаря ОПГ Шишкана

    Россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни

    Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

    «Мужчина мечты» из КГБ получил миллионы от влюбленной в него женщины на производство БПЛА

    Россиянам объяснили риски установки ГБО в машине

    Путин назвал трудности с топливом временными

    Россиянин под Москвой «съел» несколько лезвий от бритвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok