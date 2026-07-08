МВФ предупредил об угрозе мировой экономике

МВФ: Угроза инфляции нависает над мировой экономикой

Угроза инфляции нависает над мировой экономикой. Об этом предупредили эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times (FT).

По данным аналитиков организации, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может усилить глобальную инфляцию и нарушить цепочки поставок. Фонд повысил прогноз инфляции до 4,7 процента в 2026 году и понизил прогноз роста до 3 процентов. Дезинфляционный тренд остановился, и центральным банкам, возможно, придется повышать ставки.

«Самый непосредственный риск для мировой экономики связан с развитием событий на Ближнем Востоке. Повторная эскалация геополитической напряженности нанесет ущерб росту и усилит инфляционное давление», — говорится в докладе МВФ.

Ранее в апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что блокировка Ормузского пролива может привести к удорожанию различных видов продуктов питания.