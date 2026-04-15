Миру спрогнозировали рост цен на продукты из-за войны в Иране

МВФ: Ускорение глобальной инфляции может отразиться на ценах на продовольствие

Блокировка Ормузского пролива, ставшая ответной мерой Ирана на начало совместной военной операции США и Израиля, может ускорить глобальную инфляцию. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит ТАСС.

Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии привело к стремительному росту цен на энергоносители (нефть и сжиженный природный газ), а также разогнало стоимость удобрений. Эти факторы могут привести к удорожанию различных видов продуктов питания, пояснила Георгиева.

Последний риск станет особенно актуален в случае затягивания войны в Иране. Производители удобрений на фоне роста издержек продолжат повышать цены на собственную продукцию. Это обернется усилением давления на стоимость продовольствия, предупредила глава фонда. «Мы все понимаем, насколько тяжело это будет для людей во всех регионах», — резюмировала Георгиева.

Ранее на угрозу разгона мировых цен на продукты питания из-за войны в Иране указали аналитики Организации объединенных наций (ООН). Нарушение судоходства в Ормузском проливе, объяснили эксперты, приведет к подорожанию логистических услуг, страхования и топлива. Все это в конечном счете станет предпосылкой для удорожания продуктов питания. Главными пострадавшими в итоге окажутся самые уязвимые слои населения, пришли к выводу эксперты международной организации.