18:44, 15 апреля 2026

Миру спрогнозировали рост цен на продукты из-за войны в Иране

МВФ: Ускорение глобальной инфляции может отразиться на ценах на продовольствие
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom  

Блокировка Ормузского пролива, ставшая ответной мерой Ирана на начало совместной военной операции США и Израиля, может ускорить глобальную инфляцию. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит ТАСС.

Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии привело к стремительному росту цен на энергоносители (нефть и сжиженный природный газ), а также разогнало стоимость удобрений. Эти факторы могут привести к удорожанию различных видов продуктов питания, пояснила Георгиева.

Последний риск станет особенно актуален в случае затягивания войны в Иране. Производители удобрений на фоне роста издержек продолжат повышать цены на собственную продукцию. Это обернется усилением давления на стоимость продовольствия, предупредила глава фонда. «Мы все понимаем, насколько тяжело это будет для людей во всех регионах», — резюмировала Георгиева.

Ранее на угрозу разгона мировых цен на продукты питания из-за войны в Иране указали аналитики Организации объединенных наций (ООН). Нарушение судоходства в Ормузском проливе, объяснили эксперты, приведет к подорожанию логистических услуг, страхования и топлива. Все это в конечном счете станет предпосылкой для удорожания продуктов питания. Главными пострадавшими в итоге окажутся самые уязвимые слои населения, пришли к выводу эксперты международной организации.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Россиян призвали не ждать снижения цен на отдых в Анапе

    Все новости
