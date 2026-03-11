Реклама

14:04, 11 марта 2026Экономика

ООН предупредила о риске подорожания продуктов из-за войны в Иране

ООН: Длительная блокировка Ормузского пролива приведет к подорожанию продуктов
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Продолжительная блокировка Ираном Ормузского пролива, важнейшей транспортной артерии на Ближнем Востоке, может привести к подорожанию продуктов питания во всем мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию.

Нарушение судоходства в этом регионе приведет к подорожанию логистических услуг, страхования и топлива. Все это вкупе с увеличением времени морской доставки может обернуться ростом цен на ряд категорий продуктов питания для конечных потребителей, указали в организации.

Под ударом в этом случае окажутся наиболее уязвимые слои населения с относительно небольшими бюджетами, предупредили аналитики. Нынешняя эскалация уже привела к стремительному росту мировых цен на нефть, что напрямую влияет на конечную стоимость продовольствия. Удорожание продуктов питания, напомнили в ООН, фиксировалось в предыдущие энергетические кризисы.

Ранее в ООН заявили о почти полном прекращении транзита судов через Ормузский пролив. В начале марта среднесуточный показатель просел на 97 процентов. В настоящее время через акваторию проходит порядка 3-6 судов в день. В Корпусе стражей исламской революции ранее пообещали продолжать блокировку важнейшей транспортной артерии до тех пор, пока власти США и Израиля не прекратят совместную военную операцию против Ирана.

