Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 10 марта 2026Экономика

Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

КСИР пообещал не допустить вывоза нефти из Ирана в США и другие западные страны
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближневосточного региона в США и другие западные страны. Об этом заявил официальный представитель корпуса генерал Али Мохаммад Наини, его слова приводит агентство Tasnim.

Поводом для подобной угрозы послужила продолжающаяся совместная военная операция США и Израиля. В случае затягивания конфликта, предупредил генерал, Иран готов блокировать перевозку ближневосточной нефти через Ормузский пролив на протяжении длительного периода времени. Все это в итоге может привести к коллапсу на мировом энергетическом рынке, предупреждают эксперты.

Материалы по теме:
Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?
Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?
Сегодня
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Перебои с поставками сырья из Ближневосточного региона уже привели к стремительному скачку мировых цен на нефть. В ходе торгов в понедельник, 9 марта, котировки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте достигли 119 долларов за баррель. В дальнейшем они опустились ниже 100 долларов. Несмотря на это, цены на сырье все еще остаются значительно выше уровней, фиксировавшихся до начала «Эпической ярости» США в Иране.

Снижение мировых цен на нефть после стремительного скачка эксперты объяснили обнадеживающими заявлениями президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома заверил, что атаки американских и израильских истребителей на объекты в Иране завершатся в ближайшее время. Аналитики связали изменение риторики властей Соединенных Штатов в том числе с резким подорожанием бензина на американском рынке. На этом фоне Трамп анонсировал временное ослабление нефтяных санкций в отношении ряда стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

    Стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде

    В медицинском центре под Москвой произошел пожар

    Раскрыта позиция вице-президента США Вэнса по военному конфликту с Ираном

    Дачникам назвали срок начала штрафов за борщевик

    Названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в стране

    Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

    «Инопланетный корабль» признали «черным лебедем» человечества

    Представитель Ирана назвал условия для возврата к переговорам с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok