Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

КСИР пообещал не допустить вывоза нефти из Ирана в США и другие западные страны

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближневосточного региона в США и другие западные страны. Об этом заявил официальный представитель корпуса генерал Али Мохаммад Наини, его слова приводит агентство Tasnim.

Поводом для подобной угрозы послужила продолжающаяся совместная военная операция США и Израиля. В случае затягивания конфликта, предупредил генерал, Иран готов блокировать перевозку ближневосточной нефти через Ормузский пролив на протяжении длительного периода времени. Все это в итоге может привести к коллапсу на мировом энергетическом рынке, предупреждают эксперты.

Перебои с поставками сырья из Ближневосточного региона уже привели к стремительному скачку мировых цен на нефть. В ходе торгов в понедельник, 9 марта, котировки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте достигли 119 долларов за баррель. В дальнейшем они опустились ниже 100 долларов. Несмотря на это, цены на сырье все еще остаются значительно выше уровней, фиксировавшихся до начала «Эпической ярости» США в Иране.

Снижение мировых цен на нефть после стремительного скачка эксперты объяснили обнадеживающими заявлениями президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома заверил, что атаки американских и израильских истребителей на объекты в Иране завершатся в ближайшее время. Аналитики связали изменение риторики властей Соединенных Штатов в том числе с резким подорожанием бензина на американском рынке. На этом фоне Трамп анонсировал временное ослабление нефтяных санкций в отношении ряда стран.