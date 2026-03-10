Реклама

Мир
01:22, 10 марта 2026Мир

Трамп анонсировал планы отменить часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Трамп: США отменят часть санкций против нефтяной отрасли других стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что страна отменит часть своих санкций против нефтяной отрасли других государств. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

