Трамп анонсировал планы отменить часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что страна отменит часть своих санкций против нефтяной отрасли других государств. Его слова приводит ТАСС.
«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать», — заявил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.