Россиянин набросился на незнакомку и уселся на нее с шарфом

На Урале начался суд над Гиниятовым за убийство прохожей из хулиганства

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя Екатеринбурга Раниса Гиниятова, обвиняемого в расправе над незнакомкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, утром 7 декабря 2024 года на улице 40-летия Октября в Екатеринбурге он встретил случайную прохожую, набросился на нее и избил. Затем Гиниятов уселся на нее и обмотал шею ее же шарфом, который стал стягивать. От полученных травм женщина впала в кому. До февраля 2025 года она находилась в больнице, где врачи пытались спасти ее, но безуспешно.

Следствие полагает, что Гиниятов находился под воздействием алкоголя и психотропных препаратов. Его дело ранее поступало в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера как к невменяемому. Однако в ходе рассмотрения дела суд усомнился в состоянии подсудимого. Была назначена новая экспертиза, по итогам которой Гиниятов был признан вменяемым.

Ранее сообщалось, что Пригородный районный суд Нижнего Тагила приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за расправу над случайной прохожей.