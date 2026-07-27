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Забота о себе
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17:28, 27 июля 2026 (обновлено: 17:32, 27 июля 2026)Забота о себе

Врач назвала самую большую ложь о здоровье

Врач Перес назвала утверждение о пользе бокала вина в день самой большой ложью о здоровье
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач Ана Перес заявила, что употребление одного бокала вина в день, вопреки распространенному мнению, не приносит пользы организму. В разговоре с изданием ABC она назвала это утверждение самой большой ложью о здоровье.

«Один бокал вина в день не является ни антиоксидантом, ни полезным для сердца. Это 55 литров вина в год, которые повреждают печень и артерии», — предупредила Перес. То же самое касается пива. В целом любой алкоголь, газировка или сок, употребляемые во время еды, — это саботирование собственного здоровья, добавила доктор.

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При этом специалистка подчеркнула, что она не говорит о полном отказе от спиртных напитков, а лишь призывает прекратить нормализацию их ежедневного употребления. «Пейте воду во время еды, и я гарантирую, что ваше здоровье улучшится, а результаты анализов крови скажут сами за себя», — заключила Перес.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что алкоголики обречены на несколько опасных заболеваний. Одной из таких патологий он назвал сердечную недостаточность.

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