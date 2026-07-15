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Забота о себе
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21:02, 15 июля 2026Забота о себе

Врач назвал алкоголиков обреченными на несколько опасных заболеваний

Кардиолог Гаглошвили предупредил о риске инфаркта из-за злоупотребления алкоголем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Существует мнение, будто алкоголики не имеют сердечно-сосудистых заболеваний, заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили. В своем Telegram-канале он опроверг этот популярный миф.

Злоупотребляющих алкоголем людей Гаглошвили назвал обреченными сразу на несколько опасных заболеваний. По словам врача, у них существенно повышается риск возникновения мерцательной аритмии, сердечной недостаточности и гипертонии, пояснил он.

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Более того, в определенных ситуациях у алкоголиков даже может возникнуть инфаркт миокарда, предупредил специалист. Он призвал отказаться от убеждения о том, что у тех, кто злоупотребляет спиртным, чистые сосуды. В заключение врач посоветовал беречь сердце и напомнил, что не существует безопасной дозы спиртных напитков.

Ранее кардиолог Андрей Пронин рассказал, как защитить сосуды без лекарств. Для этого он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.

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